RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В НМТ по истории Украины в 2025 году готовят изменения: о чем идет речь

Фото: Оксен Лисовой (facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Владислава Ткаченко

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины в 2025 году планируют расширить. В тесте появятся задания по истории Руси-Украины.

Об изменениях во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Согласно новым правилам, до 10% тестовых заданий по истории Украины будут посвящены периоду Руси-Украины. Министр отметил, что это решение было согласовано с Украинским центром оценивания качества образования, и отметил, что изменения не приведут к увеличению общего числа заданий или времени, отведенного на их выполнение. 

Лисовой также сказал, что цель этих нововведений - улучшение качества образования и предоставление ученикам возможности глубже понять важные этапы украинской истории. В частности, включение истории Руси-Украины должно помочь формировать национальную идентичность и расширить знания молодежи о культурных и исторических корнях Украины.

НМТ

Национальный мультипредметный тест (НМТ) - онлайн-тестирование для поступления на первый курс высших учебных заведений Украины. Выпускники проходят тестирование по двум обязательным предметам и одному на выбор. НМТ был введен в 2022 году из-за войны в Украине как альтернативу ВНО.

Стоит отметить, что по результатам НМТ-2024 в ТОП-5 городов с лучшими результатами тестирования вошли Львов, Херсон, Киев, Луцк и Ровно.

Также мы писали, что украинцы просят правительство отменить НМТ-2025 для поступления в вузы на спортивные и творческие специальности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияНМТ