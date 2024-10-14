В НМТ по истории Украины в 2025 году готовят изменения: о чем идет речь

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины в 2025 году планируют расширить. В тесте появятся задания по истории Руси-Украины.
Об изменениях во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Согласно новым правилам, до 10% тестовых заданий по истории Украины будут посвящены периоду Руси-Украины. Министр отметил, что это решение было согласовано с Украинским центром оценивания качества образования, и отметил, что изменения не приведут к увеличению общего числа заданий или времени, отведенного на их выполнение.
Лисовой также сказал, что цель этих нововведений - улучшение качества образования и предоставление ученикам возможности глубже понять важные этапы украинской истории. В частности, включение истории Руси-Украины должно помочь формировать национальную идентичность и расширить знания молодежи о культурных и исторических корнях Украины.
Национальный мультипредметный тест (НМТ) - онлайн-тестирование для поступления на первый курс высших учебных заведений Украины. Выпускники проходят тестирование по двум обязательным предметам и одному на выбор. НМТ был введен в 2022 году из-за войны в Украине как альтернативу ВНО.
Стоит отметить, что по результатам НМТ-2024 в ТОП-5 городов с лучшими результатами тестирования вошли Львов, Херсон, Киев, Луцк и Ровно.
Также мы писали, что украинцы просят правительство отменить НМТ-2025 для поступления в вузы на спортивные и творческие специальности.