НМТ-2027: как самостоятельно подготовиться к тестированию и какие задания уже доступны

Подготовиться к НМТ-2027 можно онлайн, в частности, выполняя задания предыдущих лет и проверяя свои знания по отдельным темам. Сотни вариантов тестов доступны на сайте ВНО-ОНЛАЙН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Тесты максимально приближены к НМТ

На сайте размещено более 600 вариантов тестов по всем предметам внешней оценки. Формат выполнения заданий максимально приближен к реальному тестированию, а способ ответов соответствует формату настоящих тестов.

После прохождения каждого варианта участники могут проверить правильный ответ на все задания.

Для системной подготовки выпускникам советуют регулярно выполнять тестовые задания и анализировать ошибки.

К задачам есть пояснение

Для более глубокой обработки материала на сайте доступны комментарии-объяснения к тестовым задачам. Их подготовили специалисты по подготовке к тестированию.

В пояснениях разбирают структуру задачи, анализируют варианты ответов, обращают внимание на типичные ошибки и объясняют логику поиска правильного ответа.

Также специалисты делятся советами, которые могут помочь лучше выполнять аналогичные задания во время НМТ.

Задание можно выбирать по темам

Выпускники могут не только проходить полные варианты тестов, но и работать с заданиями по отдельным темам. Это позволяет сосредоточиться на конкретном разделе и проверить свои знания.

Тематические задачи доступны по следующим предметам:

Такой формат подходит как для самостоятельной подготовки, так и занятий с учителем, репетитором или на подготовительных курсах.

Отдельно будущие участники НМТ могут следить за каналом Украинский MultiTest, где публикуют интерактивные задачи, объяснения и советы по украинскому языку.