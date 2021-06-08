НКРЕКП захищає схеми "торгівлі повітрям" в конфлікті з Міненерго і генерацією, - нардеп

"Невипадково, сьогодні конфлікт розгорається між новим міністром енергетики паном Галущенком і НКРЕКП. Бо вони (виробники струму – прим.) з вже виступили відкритою заявою - вся генерація, всі кадрові енергетики кажуть: «Далі так регулювати і управляти ринком неможливо. Бо всі потраплять і всі стануть банкрутом", - заявив нардеп.

Нардеп наголосив, що заручником в цій ситуації опинився президент, якому належать повноваження з призначення членів НКРЕКП.

"Бо в жовтні 2019 року чотирьох членів цієї комісії без конкурсу призначив своїм указом президент Зеленський. І головне питання – а хто має відповісти за це? На кого зараз переводити ці стрілки. Вибачте, в мене враження, що оточення шановного пана президента підставляє його просто своїм недбалим управлінням в сфері енергетики і, по суті справи, робить його заручником цієї ситуації", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.