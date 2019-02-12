НКРЕКП затвердила план розвитку "Сумигазу" на рівні минулого року

Для підвищення технічного рівня експлуатації газових мереж передбачено 19,3 млн гривень

В 2019 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 43 млн гривен. ПАО "Сумыгаз" направляет эти средства на совершенствование учета природного газа, реконструкцию, модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила размер и направления инвестиций газораспределительной системы Сумской области на текущий год. Основными являются: совершенствование учета природного газа и обеспечение безаварийной и бесперебойной работы газораспределительной системы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, впервые регулятор согласовал финансирование на формирование обменного фонда приборов учета – 8,1 млн гривен. На замену индивидуальных счетчиков, которые не прошли очередную поверку, предусмотрено 16,5 млн гривен.

"Для повышения технического уровня эксплуатации газовых сетей предусмотрено 19,3 млн гривен. В этом году модернизируют более 200 объектов на распределительных газопроводах: заменят морально и физически устаревшее оборудование на ГРП и ШРП, проведут капитальный ремонт станций катодной защиты, восстановят электропитания и установят молниезащиту. Внедрение новейших технологий и модернизация оборудования позволяет повышать качество предоставления услуг всем группам потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году компания инвестировала в газораспределительную систему 43 млн гривен, что позволило стабильно обеспечить распределение природного газа до более 380 тыс. бытовых потребителей и около 2,2 тыс. предприятий и учреждений Сумской области.