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НКРЕКП затвердила план розвитку "Сумигазу" на рівні минулого року

Новини » Енергетика    12.02.2019 - 19:45
НКРЕКП затвердила план розвитку "Сумигазу" на рівні минулого року
Ілюстративне фото (dtek.com)

Для підвищення технічного рівня експлуатації газових мереж передбачено 19,3 млн гривень

У 2019 році інвестиції в газорозподільні мережі Сумської області перевищать 43 млн гривень. ПАТ "Сумигаз" спрямовує ці кошти на удосконалення обліку природного газу, реконструкцію, модернізацію, ремонт газових мереж та споруд на них. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила розмір і напрямки інвестицій газорозподільної системи Сумської області на поточний рік. Основними є: удосконалення обліку природного газу та забезпечення безаварійної та безперебійної роботи газорозподільної системи", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вперше регулятор погодив фінансування на формування обмінного фонду приладів обліку – 8,1 млн гривень. На заміну індивідуальних лічильників, які не пройшли чергову повірку, передбачено 16,5 млн гривень.

"Для підвищення технічного рівня експлуатації газових мереж передбачено 19,3 млн гривень. У цьому році модернізують понад 200 об’єктів на розподільчих газопроводах: замінять морально та фізично застаріле обладнання на ГРП та ШРП, проведуть капітальний ремонт станцій катодного захисту, відновлять електроживлення і встановлять блискавкозахист. Впровадження новітніх технологій та модернізація обладнання надає змогу підвищувати якість надання послуг усім групам споживачів", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі також нагадали, що торік компанія інвестувала у газорозподільну систему 43 млн гривень, що дозволило стабільно забезпечити розподіл природного газу до понад 380 тис. побутових споживачів і близько 2,2 тис. підприємств та установ Сумської області.

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