НКРЕКП затвердила інвестиційну програму "Дніпропетровськгазу" на 2019 рік

Тариф на розподіл ПАТ "Дніпропетровськгаз" залишився на рівні 2016 року

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму ПАО "Днепропетровскгаз" на 2019 год в размере 48,05 млн гривен. Это примерно в 3,5 раза меньше реальных потребностей компании. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Приоритетными направлениями инвестиций является модернизация газотранспортной сети региона (20,8 млн гривен), а также установка индивидуальных счетчиков газа населению (27, 2 млн гривен) в количестве 13716 штук", - говорится в сообщении.

По подсчетам ПАО "Днепропетровскгаз", для замены непригодных счетчиков газа и создания обменного фонда приборов учета, ежегодные расходы компании должны составить более 19,5 млн гривен. Но такие средства не предусмотрены регулятором в тарифе ПАО "Днепропетровскгаз". Соответственно они отсутствуют и в утвержденной инвестпрограмме.

"За средства, которые выделила НКРЭКУ, мы сможем отремонтировать только 4,1 километров газопроводов, хотя в области 49,1 километров газопроводов требуют замены. Также будет проведена реконструкция 63 шкафных регуляторных пунктов (ШРП) и оборудования 26 регулирующих линий газорегуляторных пунктов (ГРП) с общим бюджетом 14,71 млн гривен. Всего в газотранспортной компании 518 ГРП и 671 ШРП с истекшим сроком эксплуатации", - отметил технический директор ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

Тариф на распределение ПАО "Днепропетровскгаз" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. И даже после роста цены газа с 1 ноября 2018 года, тариф облгаза не пересмотрели. Компания продолжает получать те же 70 копеек с одной распределенного кубометра газа.