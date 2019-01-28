НКРЕКП затвердила інвестиційну програму "Дніпропетровськгазу" на 2019 рік

Ілюстративне фото (УНІАН)

Тариф на розподіл ПАТ "Дніпропетровськгаз" залишився на рівні 2016 року

НКРЕКП затвердила інвестпрограму ПАТ "Дніпропетровськгаз" на 2019 рік у розмірі 48,05 млн гривень. Це приблизно в 3,5 рази менше реальних потреб компанії. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Пріоритетними напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі регіону (20,8 млн гривень), а також встановлення індивідуальних лічильників газу населенню (27,2 млн гривень) у кількості 13716 штук", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками ПАТ "Дніпропетровськгаз", для заміни непридатних лічильників газу і створення обмінного фонду приладів обліку, щорічні витрати компанії повинні скласти понад 19,5 млн гривень. Але такі кошти не передбачені регулятором в тарифі ПАТ "Дніпропетровськгаз". Відповідно вони відсутні та в затвердженій інвестпрограмі.

"За кошти, які виділила НКРЕКП, ми зможемо відремонтувати лише 4,1 кілометрів газопроводів, хоча в області 49,1 кілометрів газопроводів вимагають заміни. Також буде проведена реконструкція 63 шафових регуляторних пунктів (ШРП) та обладнання 26 регулюють ліній газорегуляторних пунктів (ГРП) із загальним бюджетом 14,71 млн гривень. Всього в газотранспортної компанії 518 ГРП і 671 ШРП з вичерпаним терміном експлуатації", - зазначив технічний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

Тариф на розподіл ПАТ "Дніпропетровськгаз" так і залишився на рівні 2016 року, що зробило неможливим збільшення фінансування. І навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Компанія продовжує отримувати ті ж 70 копійок з одного розподіленого кубометра газу.