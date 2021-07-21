НКРЕКП варто сфокусуватися на проблемах галузі, а не перекладати провину на приватну компанію, - ДТЕК

Державним службовцям НКРЕКП варто сфокусуватися на вирішенні проблеми підготовки галузі до осінньо-зимового періоду, а не на перекладанні вини щодо проблем всього ринку на приватну компанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії ДТЕК.

"ДТЕК не згоден із заявами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в інтерв'ю виданню "Економічна правда " та вважає, що високопоставленій особі державного органу варто було б сфокусуватися на вирішенні проблеми підготовки галузі до осінньо-зимового періоду, а не на перекладанні вини за проблеми всього ринку на приватну компанію, частка якої в кілька разів нижче частки державної генерації на ринку електроенергії", - повідомили в компанії.

У компанії підкреслили, що вона завжди виступала проти ручного непрофесійного адміністративного втручання в роботу енергоринку.

Разом з тим ДТЕК вдячний за те, що через 2 роки після запуску нової моделі ринку Регулятор почув про проблеми генеруючих компаній і посприяв прийняттю низки змін, які дозволяють частково стабілізувати ситуацію на ринку.

"Для забезпечення енергетичної незалежності України, розвитку внутрішнього ринку і успішної інтеграції в європейський ринок ДТЕК закликає всі органи державної влади в межах їх повноважень забезпечити прийняття рішень, які дозволять вийти галузі з кризи", - додали в ДТЕК.