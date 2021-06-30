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НКРЕКП сприяє трейдерам в махінаціях з електроенергією держкомпаній, - нардеп

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Київ, Середа 30 червня 2021 14:17
НКРЕКП сприяє трейдерам в махінаціях з електроенергією держкомпаній, - нардеп Фото: НКРЕКП сприяє трейдерам в махінаціях з електроенергією держкомпаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Члени НКРЕКП могли забезпечити можливість для наближених до себе трейдерів займатися махінаціями з перепродажем електроенергії, яку виробляють державні компанії.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з трибуни ВР.

"За минулий рік 6 компаній-трейдерів: стіл, стілець, комп’ютер, - перепродали на 26 млрд грн електроенергії, заробивши на цьому приблизно 10 млрд грн. Це ті гривні мільярди, які недоотримав "Енергоатом", "Укренерго". А тепер зрозумійте, будь ласка. За все це відповідає Національна комісія з регулювання енергетики", - заявив Кучеренко.

Він наголосив, що відповідальними за розграбунок держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і нелегітимні члени комісії.

Нагадаємо, на початку червня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

7 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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