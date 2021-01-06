НКРЕКП не зважилася прийняти дискримінаційну норму для "зеленої" енергетики

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла прийняття рішення про розподіл ДП "Гарантований покупець" отриманих від НЕК "Укренерго" коштів в рамках кредитів держбанків на погашення заборгованості 2020 року перед електрогенерацією, в тому числі станціями зеленої генерації.

Відповідне рішення прийнято на засіданні регулятора в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Переносимо на наступне засідання", - сказав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк, аргументувавши це необхідністю подальшого обговорення проекту.

Він також додав, що планована до прийняття постанова знаходилася у відкритому доступі для громадського обговорення всього 1 день, тоді як за законодавством на це має бути виділено 3 робочих дні.

Згідно з проектом рішення, оновленим пізно ввечері у вівторок, ДП "Гарантований покупець" передавались кошти, отримані від ПРАТ НЕК "Укренерго" в рамках кредиту, наданого АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" та АТ "Укрексімбанком", які треба було направити на погашення заборгованості, накопиченої у 2020 році перед виробниками електроенергії, крім заборгованості перед виробниками ресурсу з альтернативних джерел

Напередодні засідання НКРЕКП ряд бізнес-співтовариств, асоціацій ВДЕ виступили категорично проти запропонованого рішення, наполягаючи на погашення за рахунок цих коштів 40% боргів перед ВДЕ до 1 серпня у сумі близько 9 млрд грн.

В самому засіданні НКРЕКП взяли участі ряд народних депутатів і представників інвесторів у ВДЕ, які закликали комісію утриматися від прийняття рішення, яке спричинює, на їхню думку, шкоди інвестиційному клімату України та ставить під загрозу розвиток відновлюваної енергетики.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 11,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання та своєчасно погасити 40%" старого "боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якій би заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Прийняти таке рішення планувалося і 6 січня.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого чи подібного формулювання усуне єдиний поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з поновлюваних джерел енергії і стане підтвердженням повної неспроможності КМУ і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, кризу неплатежів за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.

23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренку на початку січня 2021 представити план міністерства з виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.