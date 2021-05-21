НКРЕКП вирішила обмежити імпорт з Росії і Білорусі всього на 4 місяці

НКРЕКП планує заборонити імпорт електричної енергії до 1 жовтня, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону до кінця року.

"Обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україну, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до 01 жовтня 2021 року", - йдеться в проекті постанови.

В обґрунтуванні до проекту постанови НКРЕКП визнала, що енергосистема України жодним чином не потребує імпорту струму з Росії та Білорусі.