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НКРЕКП вирішила обмежити імпорт з Росії і Білорусі всього на 4 місяці

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 11:26
НКРЕКП вирішила обмежити імпорт з Росії і Білорусі всього на 4 місяці Фото: НКРЕКП вирішила обмежити імпорт з Росії і Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

НКРЕКП планує заборонити імпорт електричної енергії до 1 жовтня, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону до кінця року.

Проект рішення опублікований на сайті комісії в порядку денному засідання 26 травня.

"Обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україну, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до 01 жовтня 2021 року", - йдеться в проекті постанови.

В обґрунтуванні до проекту постанови НКРЕКП визнала, що енергосистема України жодним чином не потребує імпорту струму з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня група народний депутатів.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грен.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

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