Рогулятор розповів про борги за спожиту електроенергію в 2018

За рік зростання склало 16%

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко сообщила, что в Украине за 2018 год сумма долга за потребленную электроэнергию увеличилась на 16%, или на 4 млрд 670 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Facebook.

Она отметила, что об этом свидетельствуют результаты мониторинга лицензированной деятельности поставщиков электроэнергии в 2018 году.

"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году (поставленной на закрепленной территории (ПЗТ) составила - 195 081 млн грн (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года - 28 942 млн грн (с НДС), на конец года 33 611 млн грн (с НДС), прирост задолженности за год составил 16 % или 4 670 млн грн", - сообщила глава НКРЭКУ.

Напомним, ранее НКРЭКУ запустила сервис расчета стоимости нестандартного подключения к электрическим сетям.

Как писало РБК-Украина, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала лицензирование производителей электроэнергии для работы на новом рынке.