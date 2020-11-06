НКРЕКП розкритикували за порушення європейських правил щодо тарифу на експорт електроенергії

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Бізнес-спільнота просить НКРЕКП відмовитися від розробленого нею законопроекту про зміни закону про ринок електроенергії, згідно з яким, зокрема, експортери зобов'язуються оплачувати тариф на передачу експортованих обсягів електроенергії, але без урахування ПСО НЕК "Укренерго" за "зеленими" тарифами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на лист "Першої енергетичної асоціації України" за підписом президента Василя Котка до глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.

"Положення законопроекту суперечать міжнародним договорам і міжнародній практиці, створюють перешкоди для чесної міжнародної конкуренції, не відповідають інтересам виробників е/е, а в кінцевому підсумку і споживачів, і будуть мати негативні наслідки для економіки країни в цілому", - йдеться в листі.

Асоціація аргументує своє звернення, зокрема, відсутністю плати за передачу електроенергії в країнах-членах Європейського Енергоспівтовариства при здійсненні експорту та імпорту та оплати цього тарифу виключно за постачання кінцевому споживачу, а не при оптовій торгівлі.

Зі свого боку, Український національний комітет Міжнародної торгової палати (lCC Ukrаiпе), який також виступив проти прийняття законопроекту, зазначив, що наявність оплати тарифу на передачу при експортних і імпортних операціях не підтримується Секретаріатом Європейського Енергоспівтовариства.

"Секретаріат ЕС у своїх висновках від 28 травня остаточно сформулював свою позицію, відповідно до якої заборонено встановлювати тариф на передачу стосовно експортних та імпортних операцій, оскільки такі заходи є еквівалентними мита, і тому їх впровадження буде порушувати ст. 41 Договору про заснування енергетичного співтовариства", - йдеться в листі президента lCC Ukrаiпе Володимира Щелкунова до глави НКРЕКП.

При цьому у комітеті відзначили, що аналогічну позицію займає суд Європейського Союзу у справі FENS проти Республіки Словаччина від 6 грудня 2018 року.

Водночас бізнес-об'єднання звертають увагу, що проект закону має бути попередньо погоджено з Європейською комісією.

У бізнес-спільнотах впевнені, що прийняття законопроекту зробить неможливою конкуренцію з оптовими трейдерами на зовнішніх ринках через більш високу ціну внаслідок включення в неї тарифу на передачу, штучного блокування експорту електроенергії і, відповідно, погіршення торгового і платіжного балансу України.

Нагадаємо, раніше суд визнав незаконним і протиправним рішення НКРЕКП зобов'язати експортерів платити тариф на передачу електроенергії, оскільки це суперечило правилам ЄС.