НКРЕКП перевірить "Центренерго" та низку приватних ТЕС через низькі запаси вугілля

Тарифна комісія НКРЕКП призначила позапланову перевірку державної компанії "Центренерго" через відсутність вугілля на її ТЕС. Перевірка торкнеться також приватних ТЕС, у яких ситуація з вугіллям менш критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення НКРЕКП, ухвалене на засіданні у п'ятницю, 5 листопада.

По состоянию на 26 октября (дата обращения НЭК "Укрэнерго") запасы угля на складах ТЭС составляли 579 тыс. тонн, из которых на государственных ТЭС - менее 100 тыс. тонн.

Раніше державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу.

Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".

Останні 2 місяці, кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.