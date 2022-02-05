В Україні запровадили низку обмежувальних заходів на ринку електроенергії

Відповідні зміни внесено до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року.

Відзначається, що в окремі періоди обсяги продажів на внутрішньодобовому ринку порівнювалися з обсягами продажів на ринку на добу вперед, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.

Зокрема, регулятор:

передбачив у торговельній зоні "ОЕС України" тимчасове застосування мінімального цінового обмеження на РДН на рівні не нижче ціни ВДР (не менше значення 105% від ціни ВДР);

збільшив цінові обмеження на балансуючому ринку;

скоригував алгоритм розрахунків плати за небаланси при профіциті на ринку електричної енергії;

ввів практику перевірки походження обсягу продажів електричної енергії на добу постачання в заявках на продаж учасників РДН/ВДР.

"Питання про ситуацію на ринку електричної енергії буде внесено до порядку денного засідань комісії, які проводитимуться щодня наступного тижня з метою забезпечення оперативного реагування за результатами моніторингу", - заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час розгляду цього питання.