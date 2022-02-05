В Україні запровадили низку обмежувальних заходів на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на екстреному засіданні в п'ятницю ввечері ввела обмежувальні заходи. Вони спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НКРЕКП.
Відповідні зміни внесено до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року.
Відзначається, що в окремі періоди обсяги продажів на внутрішньодобовому ринку порівнювалися з обсягами продажів на ринку на добу вперед, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.
Зокрема, регулятор:
"Питання про ситуацію на ринку електричної енергії буде внесено до порядку денного засідань комісії, які проводитимуться щодня наступного тижня з метою забезпечення оперативного реагування за результатами моніторингу", - заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час розгляду цього питання.