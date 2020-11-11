НКРЕКП планує в 2 рази підвищити тарифи на передачу електроенергії для промисловості

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для бізнесу до 309 грн/МВт у 2021 році.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 11 листопада 2020 року, після чого проект постанови буде розміщений на сайті Комісії для отримання зауважень і пропозицій.

У 2020 році тариф на передачу електроенергії підвищувався кілька разів: у липні ціна злетіла зі 155 до 240 грн/МВт, тобто на 54%. Друге підвищення, ще на 30%, заплановано на 1 грудня. Таким чином, за рік тариф на передачу струму виріс більш ніж удвічі.

Крім того, регулятор встановлює на весь 2021 рік пільговий тариф на передачу електроенергії для підприємств "зеленої металургії" в розмірі 91,73 грн/МВт, що втричі нижче звичайного тарифу.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу і промисловості звернулися в НКРЕКП Кабінет міністрів з проханням не підвищувати тариф на передачу.

У відкритих листах вони звертали увагу влади на те, що промисловість України лише за перші півроку зазнала понад 70 мільярдів гривень збитків через коронакризу. Підвищення тарифів змусить бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або закриватися.

Водночас в проекті держбюджету на 2021 рік вказується, що витрати на утримання регулятора має зрости більш ніж на 200 мільйонів гривень.

"В НКРЕКП в розпал кризи в 1,5 раза зростають зарплати! У 2020 році бюджет комісії становив 487,5 мільйона грн, а в 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн. Майже 90% всього фонду піде на підвищення зарплат", - заявив народний депутат Олексій Кучеренко.