НКРЕКП відзначила зусилля ДТЕК Ахметова в накопиченні запасів вугілля на ТЕС

НКРЕКП відзначила активну роботу ДТЕК Ріната Ахметова та інших операторів ТЕС по закупівлі і поставці вугілля на склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на засіданні 1 лютого.
"Треба зважити, ми дійсно бачимо, що всі три компанії - в першу чергу ДТЕК, але також і "Центренерго" й "Донбасенерго" - які зусилля вони докладають для накопичення вугілля. Ми бачимо, що навіть якщо порівняти з минулим роком, у нас сьогодні майже 800 тис. тонн, а минулого року було 600 тис. тонн", - зазначив Тарасюк.
Він наголосив, що формально ТЕС допустили порушення ліцензійних умов, однак з огляду на їх зусилля з закупівлі вугілля в умовах світової енергетичної кризи, регулятор йде на зустріч виробникам і відмовляється від штрафів.
"Так, 800 тис. тонн - це менше ніж гарантовані обсяги і формально є порушення, але я пропоную піти на зустріч компаніям і винести попередження", - зазначив Тарасюк.
Нагадаємо, завдяки активному імпорту вугілля з США і Колумбії приватними ТЕС, в першу чергу ДТЕК, запаси вугілля в січні зросли майже в 2 рази. ДТЕК придбав за кордом 1,7 млн тонн вугілля, з яких 1,2 млн тонн уже поставлені на ТЕС.