НКРЕКП відмовилася припинити махінації трейдерів з цінами на електроенергію, - ВЕА

"Регулятор встановив нові, збільшені прайс-кепи, які на сьогодні вже нічого не можуть вирішити. Бо основні вади ринку, закладені в правилах залишаються незмінними, а нові прайс-кепи, як і раніше, продовжать тримати теплову генерацію в зоні збитковості", - зазначили в ВЕА.

В асоціації пояснили, що в травні-червні 2021 року на ринку на добу наперед ціни штучно обвалили. І жодний перегляд прайс-кепів не зупинить трейдерів-посередників від цінових махінацій.

Відмова регулятора виправити цінові перекоси призведе до зриву підготовки до осінньо-зимового періоду.

"В правилах нічого не змінилося, а отже є всі підстави вважати, що літня ремонтна компанія та підготовка до майбутнього осінньо-зимового періоду будуть провалені також", - наголосили в ВЕА.

Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.