НКРЕКП відмовилася зупиняти маніпуляції з цінами на ринку електроенергії, - експерт

"Замість того, щоб боротися з масовими маніпуляціями на ринку електроенергії, які обвалили ціну на оптовому ринку і є загрозою проходженню осінньо-зимового періоду, НКРЕКП переглядає Методику граничних цін. Таким чином регулятор відмовляється скасовувати існуючі штучні обмеження на ринку та ігнорує заклики генеруючих компаній вирішити проблеми на ринку, залишаючи їх з ними сам-на-сам", - повідомив Омельченко.

Рішення НКРЕКП відкинути пропозиції Міненерго і учасників ринку по ліквідації цінових маніпуляцій і переглянути рівень прайс-кепів експерт назвав нелогічним і таким, що не піде на користь енергосистемі.

"Нова Методика встановлення граничних цін на ринку е/е - це шлях в нікуди. Україна потребує повного скасовування цінових обмежень, а не їх перегляду. Сьогодні саме через ручне регулювання цін та необґрунтовані оптові ціни на ринку генеруючі компанії сьогодні зазнають збитків, а система надійного енергопостачання держави руйнується", - наголосив експерт.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.