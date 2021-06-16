НКРЕКП відмовилася зупиняти маніпуляції з цінами на ринку електроенергії, - експерт

Тарифна комісія НКРЕКП попри звернення Міністерства енергетики відмовилася припиняти масові маніпуляції на ринку електричної енергії, які призводять до збитків державних енергокомпаній.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко у Facebook.

"Замість того, щоб боротися з масовими маніпуляціями на ринку електроенергії, які обвалили ціну на оптовому ринку і є загрозою проходженню осінньо-зимового періоду, НКРЕКП переглядає Методику граничних цін. Таким чином регулятор відмовляється скасовувати існуючі штучні обмеження на ринку та ігнорує заклики генеруючих компаній вирішити проблеми на ринку, залишаючи їх з ними сам-на-сам", - повідомив Омельченко.

Рішення НКРЕКП відкинути пропозиції Міненерго і учасників ринку по ліквідації цінових маніпуляцій і переглянути рівень прайс-кепів експерт назвав нелогічним і таким, що не піде на користь енергосистемі.

"Нова Методика встановлення граничних цін на ринку е/е - це шлях в нікуди. Україна потребує повного скасовування цінових обмежень, а не їх перегляду. Сьогодні саме через ручне регулювання цін та необґрунтовані оптові ціни на ринку генеруючі компанії сьогодні зазнають збитків, а система надійного енергопостачання держави руйнується", - наголосив експерт.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.