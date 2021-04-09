НКРЕКП опублікувало рішення про виплату собі премій у 50% окладу

НКРЕКП опублікувала постанову №569 від 7 квітня 2021 року про виплату членам комісії і її голові квартальних премій 50% посадового окладу.

"За особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року, з урахуванням фактично відпрацьованого часу, встановити керівним працівникам НКРЕКП премію у розмірі встановленому на засіданні НКРЕКП", - йдеться в постанові.

На засідання 7 квітня голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що премія буле складати 50% як і в попередній квартал. З огляду на середню зарплату членів НКРЕКП у 2020 році, зазначену ними в деклараціях, розмір квартальної премії складе не менше 250 тис. грн.

За рішенням комісії, виплата цих премій здійснюватися одночасно з зарплатою за другу половину квітня, тобто на початку травня 2021 року.

Попередню премію члени НКРЕКП отримали на початку лютого за 4 квартал 2020 року. Згідно з деклараціями членів регулятора, премія склала від 205 по 225 тис. грн.