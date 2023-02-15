ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НКРЭКУ наложила штраф на одесских энергетиков: в чем причина

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 16:20
НКРЭКУ наложила штраф на одесских энергетиков: в чем причина Фото: НКРЭКУ наложила штраф на одесских энергетиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Комиссия НКРЭКУ наложила штраф 85 тыс. грн на одесских энергетиков из-за сложной ситуации с электроснабжением в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение комиссии 15 февраля.

Причиной для наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "графики отключения" указания даты последнего обновления.

В "ДТЭК Одесские электрические сети" сообщили, что обвинения НКРЭКУ абсурдны, а норма по которой наложен штраф принята буквально накануне.

"В целом, мы стараемся не обращать внимание на все эти беспочвенные и провокационные обвинения и продолжаем день и ночь восстанавливать сети в регионе. Однако такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из Укрэнерго смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17-18 часов в сутки", - сообщил генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.

Напомним, НКРЭКУ предупреждала, что будет снова штрафовать энергетиков за попытки судиться с комиссией.

Ранее суд встал на сторону винницких энергетиков в споре с НКРЭКУ и отверг все обвинения комиссии в адрес энергетиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян