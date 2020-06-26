НКРЕКП хоче підвищити тарифи на струм для заводів всупереч протесту енергетиків

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Відповідний проект постанови регулятор погодив на засіданні 26 червня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) всупереч протесту всіх учасників ринку має намір ініціювати підвищення тарифу на передачу електроенергії держкомпанією "Укренерго" у 2 рази, що призведе до подорожчання електроенергії для всіх підприємств.

Відповідний проект постанови НКРЕКП погодила на засіданні 26 червня.

За словами глави НКРЕКП Валерія Тарасюка, регулятор має намір прийняти рішення саме про підвищення тарифів "Укренерго" вдвічі 11 липня. При цьому до цієї дати гравці ринку і депутати можуть передавати свої пропозиції, які допоможуть уникнути такого підвищення тарифів для "Укренерго", а потім і промисловості.

"Ми відкриті, слухаємо і якщо побачимо джерела для поліпшення тарифної ситуації - ми будемо тільки "За", - сказав Тарасюк.

Нагадаємо, НКРЕКП планувала 24 червня розглянути питання про підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" в 4 рази з серпня 2020 року. Таке рішення регулятор ініціював нібито через підписання меморандуму між Кабміном та інвесторами в зелену енергетику, але при цьому воно істотно підвищує тарифи на електроенергію для промисловості.

На дану ініціативу різко негативно відреагувало Міністерство енергетики, всі ключові споживачі електроенергії - підприємства, металургійні заводи, а також енергетичні компанії. Після цього НКРЕКП перенесла засідання на 26 червня і все одно запропонувала підвищити тариф "Укренерго", але вже у 2 рази.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що замість низки системних, ефективних заходів для вирішення кризи в енергетиці НКРЕКП пропонує просто підняти тариф НЕК "Укренерго" в кілька разів, що є неефективним рішенням.

На її думку, перегляд тарифу НЕК "Укренерго" має відбуватися в останню чергу, коли будуть вичерпані всі інші можливості. Вона вважає, що підвищення тарифу на передачу електроенергії для промислового споживача може відбитися на вартості товарів і послуг для населення.

При цьому в компанії ДТЕК виступили проти кратного підвищення тарифів "Укренерго" і назвали дії НКРЕКП провокацією з метою створення конфлікту промисловості з енергетичними підприємствами.

За словами генерального директора компанії Д.Трейдинг (входить в ДТЕК) Віталія Бутенко, спроба підвищити тариф "Укренерго" ініціюється для того, щоб нашкодити меморандуму між Кабінетом міністрів України та інвесторами в зелену енергетику, що став основою для законопроекту №3658, який знижує зелені тарифи і вирішує проблему спорів держави з іноземними інвесторами.

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Автор: РБК-Україна