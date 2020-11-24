НКРЕКП повинна переглянути свої витрати і знизити тариф на диспетчеризацію електроенергії, - ФРУ

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Національна комісія держрегулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повинна переглянути структуру своїх витрат на 2021 рік, оскільки вони явно завищені. Це дасть можливість знизити тариф на диспетчеризацію електроенергії, який у цьому році підвищувався уже двічі.

Про це йде мова у відкритому листі на адресу глави НКРЕКП Валерія Тарасюка від Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як сказано у листі, на 2021 рік НКРЕКП встановила тариф на послуги з диспетчеризації електроенергії на рівні 40,04 грн/МВт-годину, що на 62% більше, ніж було на початку нинішнього року. Це призведе до зростання витрат малого і середнього бізнесу на 2 мільярди гривень.

"В умовах економічної нестабільності й коронакризи цей крок може завдати дуже серйозної шкоди національній економіці. До того ж це підвищення стане вже другим за рік", - підкреслюють в ФРУ.

У Федерації вказують: окремі статті витрат, закладені в структуру тарифу по диспетчеризації на 2021 рік, значно завищені. І якщо НКРЕКП їх перегляне, тариф можна буде навіть знизити.

"Наприклад, у 2020 році витрати на придбання додаткових послуг склали 5,3 млрд грн. А на 2021 рік цей показник досягає 9 мільярдів. Збільшення цієї статті витрат на 70% в умовах кризи вимагає серйозного обґрунтування, особливо під час карантинних заходів. Крім того, спостерігається істотне збільшення витрат з прибутку - з 630 млн грн до 832 млн грн, тобто на 32%, всупереч економічній ситуації в країні", - вказують у ФРУ.

У федерації підкреслюють: підвищення тарифу на диспетчеризацію призведе до скорочення споживання електроенергії. Це призведе до падіння витрат "Укренерго", та необхідності знову підвищувати тариф.

"Враховуючи негативний вплив від підвищення тарифу, а також можливості оптимізувати витрати оператора системи передачі, ми просимо НКРЕКП перерахувати розмір тарифу на послуги з диспетчеризації", - резюмувала ФРУ.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30%, до 312,76 грн / МВт-годину.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття та падіння економіки.

Своєю чергою голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.