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НКРЕКП має негайно зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, - нардеп

Автор: РБК-Україна

НКРЕКП повинна невідкладно заборонити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі, як це передбачено прийнятим напередодні законопроектом.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

"Верховна рада прийняла законопроект, який дає можливість зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. 296 голосів за. Зеленський повинен негайно підписати закон, а НКРЕКП припинити цей ганебний імпорт", - заявив Гончаренко.

Він додав, що імпорт російсько-білоруської електроенергії тільки з початку цього року обійшовся країні в 1 млрд грн.

"Навіть 15 квітня, коли Путін уже стягнув до кордону тисячі танків і погрожує вторгненням, у Зеленського не посоромилася оплатити нові поставки", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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Новини України электроэнергия из РФ
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