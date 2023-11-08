RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НКРЭКУ заявляют о необходимости отмены прайс-кепов на рынке электроэнергии в 2024 году

Фото: в НКРЭКУ заявляют о необходимости отмены прайс-кепов на рынке электроэнергии в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляют о необходимости отмены ценовых ограничений на рынке электроэнергии в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регулятора в Facebook.

Регулятор планирует уже 9 ноября установить новые прайс-кепы на рынке электроэнергии, которые будут действовать до 1 апреля.

Главная цель изменений - сделать импорт электричества зимой выгодным, чтобы избежать возможного дефицита.

В то же время, если новые предельные цены не помогут запустить импорт в Украину - "Укрэнерго" придется просить у стран-соседей аварийную помощь, которая в 1,5-2 раза дороже коммерческих цен.

"В следующем году Украина должна отменить предельные цены на электричество для бизнеса, чтобы объединить энергосеть с европейской", - отметил в комментарии Forbes член НКРЭКУ.

При таких условиях цены на электроэнергию в Украине сравняются с ценами в соседних странах.

Напомним, ранее НКРЭКУ заявляла о работе над последующей либерализацией рынка электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия