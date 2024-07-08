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В НКРЭКУ предложили пути срочного разрешения долгового кризиса на энергорынке

Фото: НКРЭКУ предложило пути срочного решения долгового кризиса на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Затяжной долговой кризис на рынке электроэнергии можно разрешить путем выпуска государством облигаций, предоставлением определенных гарантий инвесторам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольгу Бабий.

"Вопрос урегулирования задолженностей, возникших на энергетических рынках… Если эти задолженности не будут реструктуризированы, оптимизированы, обеспечены гарантии для инвесторов, то, к сожалению, (достичь, - ред.) финансовых гарантий окупаемости инвестиционных проектов будет достаточно сложно", - сказала Бабий.

"Это могут быть облигации, гарантии, рассрочки", – добавила она.

По ее словам, проблема долгов существует по спецобязательствам по льготной цене на электроэнергию для населения, развитию отрасли возобновляемой энергетики, а также на балансирующем рынке.

Она подчеркнула, что к решению этой проблемы должны совместно прийти правительство, НКРЭКУ и Верховная рада.

"Надо всем наконец откровенно поговорить, как это все должно работать, потому что у нас есть общие обязательства", - сказала Бабий.

При этом она подчеркнула, что без решения проблемы долгов на энергорынке шансы получить новые инвестиции в энергетические мощности очень малы.

"Энергетика не будет иметь инвестиций, если на каждую инвестированную гривну не будет возврата капитала", - подытожила член НКРЭКУ.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

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Электроэнергия