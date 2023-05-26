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НКРЭКУ предлагает Кабмину утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны

Фото: НКРЭКУ предлагает Кабмину утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

"НКРЭКУ во исполнение части третьей статьи 62 закона предоставляет предложения по внесению изменений в Положение с 01.06.2023 с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию для бытовых потребителей с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-г (с НДС)", - говорится в нем.

Регулятор отмечает, что введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели государственного "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и приблизить механизм возложения спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для населения (ПСО) к сбалансированному состоянию.

Также в представлении добавили, что для стабилизации ПСО нужно постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

Кроме того, НКРЭКУ провела консультации с Секретариатом Энергетического сообщества по приведенным выше предложениям.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.

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Электроэнергия