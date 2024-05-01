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НКРЭКУ наконец-то утвердила объем поддержки зеленых электростанций за 5 месяцев 2023 года

Среда 01 мая 2024 16:42
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НКРЭКУ наконец-то утвердила объем поддержки зеленых электростанций за 5 месяцев 2023 года Фото: НКРЭКУ наконец-то утвердила объем поддержки зеленых электростанций за 5 месяцев 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам на заседании 30 апреля утвердила для ГП Гарантированный покупатель стоимость услуги по поддержке отрасли ВИЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии.

Как отметили на заседании, это касается утверждения актов за январь, февраль, июль, август, сентябрь 2023 года.

"Льд тронулся, как говорится. Наконец-то мы начали решать эту проблему", - прокомментировал решение председатель Комиссии Валерий Тарасюк.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку уже истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса СНБО.

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