НКРЭКУ должна пересмотреть прайс-кэпы для стабильного энергоснабжения летом, - эксперт

"Если НКРЭКУ урегулирует вопрос предельных цен, то есть прайс-кепов, то есть позволит коммерческим образом импортировать, стимулировать импортировать электрическую энергию в те часы, когда у нас возникает дефицит, это прежде всего вечерние пики, тогда я не предвижу каких-то больших проблем", - подчеркнул эксперт.

По его словам, потребителям также стоит активно пользоваться электричеством в часы дневного профицита.

"Граждане должны потреблять и включать энергоприборы прежде всего в дневные часы, когда у нас есть профицит электрической энергии, и по минимуму пользоваться электрической энергией в вечерний пик. Это же самое касается промышленности", - подчеркнул Омельченко.

Отдельно эксперт обратил внимание на потенциал выгодного коммерческого импорта для промышленных потребителей. По его словам, промышленность может не только избежать ограничений, но и получить преимущество в цене.

"Также в промышленности нужно подумать о том, чтобы больше импортировать электрическую энергию для того, чтобы их не ограничивали в электрической энергии, чтобы они могли нормально работать. Причем во многих случаях импорт электрической энергии, он может быть выгоден для промышленников, поскольку цена электрической энергии во многих часах суток в Украине выше, чем в Европе. Поэтому импорт может быть очень выгоден для промышленности. Не только в пиковые часы, а вообще", - отметил он.

Напомним, руководитель ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин заявил, что прайс-кэпы не сдерживают рост цен, а лишь ослабляют позиции энергетики, которая уже понесла колоссальные потери.