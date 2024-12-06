НКРЭКУ должна активизировать усилия для увеличения импорта электроэнергии, - нардеп

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна пересмотреть свою регуляторную политику для увеличения импорта электроэнергии в Украину.

Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь во время обсуждения ценовых ограничений на заседании НКРЭКУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

По словам депутата, в прошлом месяце импорт электроэнергии уменьшился. Бондарь также отметил, что проблема с агрессией России и обстрелами энергетических объектов решается усилиями энергетиков, которые пытаются отремонтировать поврежденную инфраструктуру и увеличить объемы электроэнергии, произведенной внутри страны.

"Если этого не удается, Комиссия должна приложить максимум усилий, чтобы импорт электроэнергии увеличивался и население, и предприятия все-таки обладали этой электроэнергией", - сказал он.

Михаил Бондарь также сообщил, что во время недавнего заседания Временной следственной комиссии Совета НКРЭКУ получила замечание об отсутствии обоснованных ответов на поставленные вопросы.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. В ходе обсуждения народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что текущие ограничения импорта напрямую связаны с графиками отключений для потребителей. Поэтому НКРЭКУ должно срочно пересмотреть предельные цены на электроэнергию.