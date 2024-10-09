НКРЭКУ привлечет инвесторов к решению долговых проблем зеленой энергетики

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) усилит свою деятельность в решении проблем, в частности долговых, которые существуют перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссию Facebook .

Согласно сообщению, 4 октября НКРЭКУ провела рабочее совещание с представителями сектора возобновляемой энергетики, ассоциациями и руководством Минэнерго и государственных энергетических компаний.

В частности, участники обсудили проблемы проведения своевременных и в полном объеме расчетов за электроэнергию с производителями ВИЭ и возможности пересмотра тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК "Укрэнерго" для финансирования потребностей "зеленой" генерации.

Также дискуссия состоялась по вопросам ответственности производителей ВИЭ за небалансы на рынке, механизмов возмещения стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ, применения рыночных механизмов стимулирования сферы ВИЭ, а также введения гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ в Украине и их признания за рубежом.

Как отмечается, для продолжения эффективной работы и налаживания действенного диалога с производителями ВИЭ глава комиссии Юрий Власенко предложил создать рабочую группу на базе НКРЭКУ, в состав которой вошли бы по одному представителю от каждой отраслевой ассоциации ВИЭ, Министерства энергетики, «Укрэнерго» и ГП "Гарантированный" покупатель".

"Функционирование такой рабочей группы позволит обеспечить оперативное рассмотрение и обсуждение всех актуальных вопросов, возникающих в процессе урегулирования проблем производителей ВИЭ", - подчеркнули в НКРЭКУ.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.