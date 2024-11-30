НКРЭКУ блокирует импорт электроэнергии: депутаты призывают пересмотреть прайс-кепы

Народные депутаты Алексей Кучеренко и Сергей Нагорняк выразили обеспокоенность по поводу ситуации с импортом электроэнергии в Украину, отмечая необходимость пересмотра предельных цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Суспільного.

Так, Кучеренко подчеркнул важность полноценного импорта электроэнергии в Украину. По его словам, у Украины есть потенциал в 2,1 гигаватта, однако не может использовать его.

"Но по-моему неправильные решения принимают экономические по ограничению ценовому этого импорта, и он не идет в полном объеме", - отметил нардеп.

По мнению Кучеренко, в ситуации виновата Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг: "Конкретно я виню Национальную комиссию по регулированию энергетики, которая вчера своим решением не открыла возможности для полномасштабного импорта".

Нардеп Сергей Нагорняк также отметил необходимость повышения предельных цен.

"Я абсолютно согласен, Алексей Юрьевич, о том, что комиссия имеет срочно принятое решение о повышении предельной цены входа импортируемой электроэнергии в Украину, потому что на сегодняшний день импорт практически не идет", - сказал он.

Нагорняк объяснил причины этой ситуации.

"В Европе, так же, как и у нас, на сегодняшний день температура снизилась и потребление увеличивается. Соответственно, и цена на электроэнергию увеличилась. И цена, по которой мы можем наши импортеры могут закупать в Европе, она дороже точки входа в Украину", - добавил он.

Депутат также призвал НКРЭКУ к срочным действиям:

"И регулятор должен срочно поднять для коммерческих потребителей эту цену и возможность, чтобы они импортировали в Украину электроэнергию, не в убыток, потому что они в убыток работать не будут."

Напомним, ряд нардепов и экспертов рынка призвал Комиссию вообще отменить прайс-кепы или привести их в соответствие с ценами в Европе. Однако на состоявшемся 25 ноября заседании Регулятор решил не менять предельные цены на украинском рынке электроэнергии.