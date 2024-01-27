В ряде областей будет снежить, предупреждают о гололеде на дорогах: погода на завтра

Завтра, 28 января, в части регионов Украины ожидается небольшой снег. Предупреждают об гололедице на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно. Небольшой снег, в большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков. На дорогах страны, кроме южной части страны, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер северный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -5 до -1 ночью и от 0 до +3 днем;

на севере будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -1 до +1 днем;

на юге будет колебаться от -2 до 0 ночью и от +1 до +4 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от -1 до +3 днем.

Фото: погода на 28 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -6 - -1, а днем от -2 до +3. В Киеве тем временем от -3 до -1, а днем около 0.

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 27-28 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 27-28 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.