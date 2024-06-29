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В ряде областей объявлена тревога: Россия запустила Шахеды

Суббота 29 июня 2024 01:21
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В ряде областей объявлена тревога: Россия запустила Шахеды Фото: Шахеды атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине поздно вечером, 28 июня, была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Причиной является фиксация БпЛА, которые запустила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Так, в 22.01 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской области. Уже в 22:30 дрон был замечен в восточной части Херсонщины, который держал курс на север. Через 25 минут он двигался в направлении Кривого Рога.

Начиная с 23:19, фиксация вражеских БПЛА увеличилась.

"БпЛА в северной части Херсонской области постоянно меняют курс. БпЛА в восточной части Николаевской области, курс западный", - сообщили в ведомстве в 23:19.

Позже, в 23:33, военные добавили информацию к предыдущей фиксации.

"БпЛА из Николаева, курсом на Кировоградщину. БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс западный/северо-западный", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:55, информации о движении БПЛА стало больше:

  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный.
  • БпЛА в восточной части Николаевщины, курс западный;
  • несколько БпЛА на Херсонщине постоянно меняют курс;
  • БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.

В 00:46 военные снова дополнили информацию к предыдущему уведомлению.

Так, БпЛА в северо-западной части Николаевщины держал курс северо-западный. Еще один дрон на границе Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей тоже держал северо-западный курс. И такое же направление имел еще один БпЛА в центральной части Николаевской области.

В 01:05 вражеский дрон зафиксирован в районе Кривого Рога.

Позже, в 01:17, движение ударных БпЛА было следующим:

  • БпЛА в западной части Кировоградщины, курс западный;
  • БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс восточный;
  • БпЛА в северной части Николаевщины, курс северо-западный.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 01:05, 29 июня, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.

В ряде областей объявлена тревога: Россия запустила Шахеды

Напомним, что в течение суток, 28 июня,враг совершил 12 атак в районе Волчанска. По состоянию на 22:00 два боестолкновения продолжаются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что количество пострадавших в Днепре в результате ракетной атаки РФ по девятиэтажке возросло до 12 человек. Среди них – беременная женщина.

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