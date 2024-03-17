Ряд областей Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине местами дождь. В частности, осадки ожидают на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Карпатах возможен снег.

Синоптики предупредили, что утром в южных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в большинстве областей +8 +13 градусов, а ночью +1 +6 градусов. В Карпатах в течение суток от -1 до +4.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине в Киеве возможен дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в районе +10 +12 градусов, а ночью +3 +5.