RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ряд областей Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня возможны дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 17 марта будет дождливая, но не во всех областях. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине местами дождь. В частности, осадки ожидают на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Карпатах возможен снег.

Синоптики предупредили, что утром в южных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в большинстве областей +8 +13 градусов, а ночью +1 +6 градусов. В Карпатах в течение суток от -1 до +4.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине в Киеве возможен дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в районе +10 +12 градусов, а ночью +3 +5.

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине первый месяц весны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве