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Ряд областей Украины накрыла непогода: названы последствия

Фото: устранение последствий непогоды (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области накрыла непогода. Из-за этого повалились деревья, а также исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС , сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram , сообщение председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

За последние сутки подразделения ГСЧС привлекались 73 раза по распылению и уборке поваленных деревьев в трех областях. При этом для ликвидации непогоды привлекалось 200 человек и 45 единиц техники спасателей.

Кроме того, по информации Укрэнерго из-за непогоды были обесточены 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях.

При этом наибольшее количество обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской области - 101. К восстановлению света привлекли бригады облэнерго.

 

Фото: устранение последствий непогоды (t.me/dsns_telegram)

По словам Куртева, работа по устранению последствий непогоды в Запорожье продолжалась всю ночь.

"Всего поступило около 60 официальных заявок о поваленных деревьях и ветках. Для того, чтобы людям было утром удобно ехать по городу, специалисты ГСЧС, городской аварийно-спасательной службы и дежурные бригады коммунальщиков работали в течение всей ночи", - заявил он.

При этом он добавил, что аварийные работы в городе будут продолжаться в течение дня.

 

Фото: устранение последствий непогоды (t.me/kurtievofficial)

В свою очередь Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала накануне.

"Энергетикам удалось в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение почти 145 тысяч семей Криворожского района. Из-за шквального ветра пострадали линии электропередач почти во всех районах области", - заявил он. 

По его словам, сейчас остаются обесточенными около 15,5 тысячи абонентов в 96 населенных пунктах.

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