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Низький рівень розрахунків з галуззю ВДЕ загрожує енергобезпеці України, - нардеп

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Понеділок 25 липня 2022 20:17
Низький рівень розрахунків з галуззю ВДЕ загрожує енергобезпеці України, - нардеп Фото: Людмила Буймістер (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Низький рівень розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії ставить під загрозу енергетичну безпеку України та боротьбу з російською енергетичною політикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутат Людмилу Буймістер у Facebook.

"На тлі війни та незліченних інших проблем, ми бачимо, що платежі перед нашою зеленою генерацією з березня знаходяться на такому критичному рівні, що ледве покривають операційні затрати підприємств. Багато компаній вже на межі банкрутства і якщо це станеться, то подальше зміцнення нашої енергетичної безпеки та протистояння брудній російській енергетичній політиці стане під питанням", - сказала вона

Буймістер додала, що нещодавно Міністерство енергетики збільшило рівень розрахунків з "зеленою" генерацією з 16% до 30%. Водночас компанія "Укренерго" не проводить ніяких розрахунків з підприємствами ВДЕ, попри наявність коштів для цього.

Вона підкреслила, що Євросоюз вже затвердив план який передбачає відмову від російських енергоресурсів та збільшення інвестицій в «зелену» енергетику.

"Комусь може здатись, що витрати на зелену генерацію зараз не пріоритет. Саме на цьому наполягатиме промосковська пропаганда. Але насправді виживання і подальший розвиток зеленої енергетики - це не питання грошей, а запорука національної безпеки", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

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