Низький рівень COVID-вакцинації обумовлений недовірою до системи охорони здоров'я, - активіст

Про це повідомив один із організаторів акції, громадський діяч Ігор Криворучко у Facebook .

"В Україні вже є зафіксований випадок захворювання на коронавірус штамом "Омікрон". Через це існує загроза нової хвилі епідемії. Введення бустерної дози може бути запобіжником для вакцинованої частини населення, але більшість українців отримали одне щеплення або взагалі не отримували. Причина цього - недовіра до вітчизняної системи охорони здоров'я", - заявив громадський діяч.

За його словами, багато громадян мають негативний особистий досвід взаємодії з державним сектором медицини, а тому є вразливими для різноманітних конспірологічних теорій.

"Сертифікація вакцин та ліків проти коронавірусу відбувається по спрощеній процедурі, а перед отриманням щеплення потенційний вакцинований ставить підпис про відмову від претензій. Як наслідок, суспільство вірить в конверсійний слід літаків, які розпилюють коронавірус, та в змову транснаціональних корпорацій з українською владою", - додав активіст.