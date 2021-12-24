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Низкий уровень COVID-вакцинации обусловлен недоверием к системе здравоохранения, - активист

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 20:13
Низкий уровень COVID-вакцинации обусловлен недоверием к системе здравоохранения, - активист Фото: Игорь Криворучко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Возле Министерства здравоохранения Украины прошел митинг "За ответственную вакцинацию и прозрачную антиковидную политику". Среди основных требований к власти: проведение разъяснительной работу среди населения по вакцинации.

Об этом сообщил один из организаторов акции, общественный деятель Игорь Криворучко в Facebook.

"В Украине уже зафиксирован случай заболевания на коронавирус штаммом "Омикрон". Из-за этого существует угроза новой волны эпидемии. Введение бустерной дозы может быть предохранителем для вакцинированной части населения, но большинство украинцев получили одну прививку или вообще не получали. Причина этого - недоверие к отечественной системе здравоохранения", - заявил общественник.

По его словам, многие граждане имеют негативный личный опыт взаимодействия с государственным сектором медицины, а потому уязвимы для разнообразных конспирологических теорий.

"Сертификация вакцин и лекарств от коронавируса происходит по упрощенной процедуре, а перед получением прививки потенциальный вакцинированный ставит подпись об отказе от претензий. Как следствие, общество верит в конверсионный след самолетов, которые распыляют коронавирус, и в сговор транснациональных корпораций с украинской властью", - добавил активист.

Низкий уровень COVID-вакцинации обусловлен недоверием к системе здравоохранения, - активист

Напомним, ранее Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальної дозы вакцины от коронавирус.

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