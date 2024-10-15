Ряд электропоставщиков выступил за отмену предельных цен на рынке

Компании аргументируют свою позицию тем, что позволит установить справедливые и экономически обоснованные цены, учитывая реальный спрос и предложение.

В "Кропивницэнерго" отмечают, что такой шаг "позволит использовать возможности коммерческого импорта и избежать колебания цен в Украине по отношению к странам-импортерам".

"Центрэнергосбыт" призывает НКРЭКУ ввести "единственный прозрачный и конкурентный способ продажи электрической энергии, без ограничений цены".

Компания "Одесский энергетический альянс" отмечает важность этого шага для повышения конкурентоспособности энергетической отрасли. А Волыньэнергопостач предостерегает, что сохранение текущей системы может привести к возникновению коррупционных рисков и субъективных подходов в отрасли.

В компании "Тернопольэнерготрейд" считают, что отмена прайс-кепов будет способствовать работе компаний в условиях здоровой конкуренции и привлечению инвесторов. А "Житомирэнерго" подчеркивает, что это ключевая предпосылка для объединения украинского и европейского энергорынков.

В свою очередь "Днепроэнергосбыт" выступает за отмену предложенных НКРЭКУ ограничений, утверждая, что они продолжат ограничивать конкуренцию на рынке электрической энергии.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что существующие прайс-кепы на электроэнергию могут создать проблемы с импортом электроэнергии из ЕС в периоды дефицита. Аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что прайс-кепы ограничивают инвестиции в производство электроэнергии.