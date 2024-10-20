В Нижегородской области дроны атаковали завод-производитель взрывчатых веществ, - СМИ

Отмечается, что взрывы в районе Дзержинска, а также областного центра - города Нижний Новгород, раздались около половины пятого утра по местному времени.

Между тем, сообщается, что стрельба в Дзержинске происходит и сейчас, на момент публикации материала. Эти звуки связывают с противовоздушной обороной - якобы российские военные пытаются сбить беспилотники в небе.

По словам жителей Дзержинска, целью воздушной атаки стал "Завод имени Я. М. Свердлова", в отношении которого были введены санкции как со стороны Украины, так и ряда стран Запада.

Российские СМИ и Telegram-каналы пишут, что над городом появился дым во время этой атаки дронов.

Что известно о заводе

Отметим, что данное предприятие называют одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, зарядов для горнорудной промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Кроме того, этот завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе УАБ (КАБ), боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО и т.д.

Добавим, что "Завод имени Я. М. Свердлова" является градообразующим предприятием в Дзержинске, и входит в военно-промышленный комплекс РФ.

"Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области на карте (фото: скрин google.com/maps)

Обновлено: заявлении местных властей об атаке

Уже утром губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram рассказал, что этой ночью ПВО и РЭБ "отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны".

"По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения - им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой", - говорится в заявлении российского чиновника.

Он добавил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

Не первая атака на "Завод имени Я. М. Свердлова"

Напомним, данное российское предприятие по оборонке было атаковано с применением беспилотников ранее в ночь на 1 марта.

Тогда российская сторона заявляла, что в городе Дзержинск были слышны громкие взрывы, и связывало "бавовну" с атакой именно на этот завод. Добавим, что о каких-либо возможных последствиях этого удара по предприятию официальной информации не было обнародовано.