Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 1 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар в обмінних пунктах в середньому продають дешевше 27 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2020 року, о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,94 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,71 (26,79 - 29 травня), продажу - 27,02 (26,94 - 29 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,40 - 29 травня), продажу - 29,93 (29,86 - 29 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,33 - 29 травня), продажу 3,85 (3,83 - 29 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 червня довідковий курс на рівні 26,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 29 травня (26,87 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 27,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.

Як повідомляло РБК-Україна, травень став другим місяцем після квітня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту в березні.

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Автор: Олександр Білоус