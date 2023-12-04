Низкая инфляция ободряет рынки, а НБУ снова ослабляет ограничения для валютного рынка

Уже несколько месяцев замедление инфляции в западных экономиках превосходит ожидания. На прошлой неделе это произошло снова с одним из приоритетных для ФРС показателей, базовым ценовым индексом потребительских расходов в США за октябрь. Еще более красноречивыми оказались данные индекса потребительских цен в Еврозоне за ноябрь: рост индекса затормозил до 2,4% в годовом исчислении, таким образом в упор приблизившись к 2% - целевому уровню Европейского центрального банка. Это придало инвесторам еще больше уверенности в том, что ФРС и ЕЦБ уже покончили с повышением ставок и в скором времени начнут их понижение. Даже больше: в финансовой среде всерьез заговорили о все большем давлении на оба центральных банка, чтобы они стали смягчать монетарную политику как можно скорее. Ведь ценой промедления может быть глубокая рецессия.

Не то чтобы центральные банкиры очень подвержены этому давлению. В течение недели чиновники регуляторов снова говорили о необходимости удерживать ставки высокими до полного достижения инфляционных целей, а глава ФРС Джером Пауэлл прямо заявил, что о снижении ставок даже говорить еще рано. Впрочем, даже наиболее жестко настроенные представители центральных банков также признают, что бремя высоких ставок для экономики уже достаточно тяжело. Поэтому Пауэлл снова пообещал, что ФРС в дальнейшем будет крайне осторожной. Поэтому рынки в который раз в большинстве своем проигнорировали оговорки, однако оказались очень восприимчивыми к смягчению позиций. К концу недели трейдеры уже закладывали в фьючерсные котировки снижение ставок как ФРС, так и ЕЦБ, на 100 базисных пунктов в следующем году. Среди наиболее возбужденных оказались долговые рынки: доходности двухлетних казначейских облигаций упали за неделю более чем на 40 б.п. Хорошо чувствовали себя и индексы акций – S&P 500 поднялся еще на 0,8% до 4595, самой высокой отметки в этом году.

Новую волну оптимизма на рынках можно понять. Согласно наблюдениям Bloomberg, на протяжении всего цикла ставок обычно больше всего выигрывают те инвесторы, которые зашли в позиции в преддверии первого сокращения ставок. Остается только правильно угадать этот момент. Эта задача отнюдь не из легких, ведь последний рывок к "нормальной" инфляции может очень затянуться, и риски "более высоких ставок на дольше" остаются значительными.

Для игроков сырьевых рынков вдохновения от низшей инфляции и "осторожных" центробанков оказалось маловато. Самое значительное событие недели, встреча ОПЕК+, обернулась для нефтетрейдеров разочарованием, и котировки нефти по ключевым маркам Brent и WTI снизились за неделю на 2%. Похоже, у лидеров блока саудитов таки возникли реальные проблемы уговорить других присоединиться к сокращению добычи. Таким образом, заявленное на 1 квартал 2024 года сокращение предложения ОПЕК+ на 2,2 млн баррелей в сутки после учета уже имеющихся ограничений и изменения баз расчетов оказалось по факту лишь примерно 350 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. На рынке растут опасения, что на фоне не очень сильного мирового спроса на нефть и уменьшения своих доходов от нефтеэкспорта, инициаторы сокращений загнали себя в тупик, выходом из которого в ближайшее время может стать только наращивание производства. Тем более что к заявленным сокращениям добавляется коварное слово "добровольные".

Возвышенные настроения глобальных долговых рынков не отразились на украинских еврооблигациях, стоимость которых снизилась за неделю в среднем еще на 3% до диапазона 24-32 цента за доллар. Инвесторы до сих пор ожидают решения неопределенности с американской финансовой помощью Украине, и вопрос финансирования дефицита бюджета в 40 млрд долларов в следующем году остается открытым.

В то же время, на внутреннем долговом рынке сохраняется сильный спрос. Инвесторы ожидают дальнейшего снижения учетной ставки и ставок по сертификатам в этом месяце, и на очередном аукционе Министерства финансов хватало желающих приобрести новые выпуски ОВГЗ.

Национальный банк на прошлой неделе сделал еще один значительный шаг по ослаблению валютных ограничений. Ключевым решением стало снятие ограничений на продажу наличной валюты населению, также расширен перечень услуг, для оплаты которых население может перечислять средства за границу. Это способствовало укреплению наличного курса гривны, максимально приблизив его к курсам по платежным картам. В системно важных банках курс гривны в среднем усилился за неделю примерно на 1% до 36,6-37,4 грн/доллар. В то же время, снова усилился спрос на валюту со стороны юридических лиц, поэтому на межбанковском рынке НБУ пришлось снова увеличить объемы интервенций, на 42% по сравнению с прошлой неделей до 740 млн долларов.