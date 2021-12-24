NIX планують прийняти на навчання кілька сотень студентів у новому офісному просторі

Одній із найбільших IT-команд України на додачу до бізнес-центрів «Брама» та «Паралель» стала доступна третя локація у Харкові — «Атріум». Тут розміщується Корпоративний центр навчання. Він займається підготовкою IT-фахівців, які пізніше можуть приєднатися до NIX та розпочати успішну кар'єру в IT.

Які задачі вирішують у NIX із новою локацією

За допомогою Корпоративного центру навчання у NIX вже багато років поповнюють свою команду фахівцями із найбільш актуальними знаннями у сфері IT. Тих, хто хотів би пройти одну із програм КЦН, по-справжньому багато. Наприклад, у 2021 році тут навчалося кілька сотень людей. Це були студенти вишів, випускники, а також так звані світчери, які планують змінити професію. Наступного року кількість тих, хто навчається в Ніксовому КЦН, може досягти кількох тисяч. Для них у бізнес-центрі «Атріум» підготовлені просторі та зручні аудиторії.

Зараз у КЦО навчають за 19 найперспективнішими в IT напрямках. Це програмування, веб-дизайн, тестування, бізнес-аналітика, девопс тощо. Всі програми наповнені сучасними та затребуваними індустрією знаннями. З ними студенти зможуть розпочати успішну кар'єру в NIX та легше адаптуватися до команди.

Крім того, у КЦН Ніксові експерти проводять лекції для викладачів профільних кафедр кількох технічних інститутів та університетів Харкова. За рахунок цього підвищується кваліфікація цих фахівців і в результаті зростає якість навчання їхніх студентів.

На новій локації NIX забезпечили максимум комфорту і для навчання, і для відпочинку. У бізнес-центрі «Атріум» студенти можуть скористатися кількома повністю обладнаними кухнями та кімнатами відпочинку, які оформлені із домашнім затишком.

В майбутньому Нікси повністю займуть новий офісний простір

Третя локація допоможе NIX збільшити також й команду своїх розробників. Вони розмістяться в «Атріумі» після проведення ремонту та переобладнання цього бізнес-центру у 2022 році. Сьогодні NIX є єдиною командою в галузі, хто повністю займає свої офісні будівлі.