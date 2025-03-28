Nissan возродит легендарное заднеприводное купе: первые подробности о новинке

Топ-менеджер не раскрыл подробностей изменений, которые будут касаться культовых автомобилей бренда, однако подчеркнул, что специалисты уже ведут работу по этим направлениям. В то же время, компания планирует в будущем выпустить новые модели, которые станут флагманами производителя.

Эспиноза сообщил, что пока не готов говорить о сроках выпуска GT-R нового поколения, а также в каком виде будет представлена культовая линейка. При этом глава Nissan заявил, что компания уже начала работу по возрождению купе Silvia. По мнению топ-менеджера, спорткары являются частью ДНК компании, поэтому специалисты не откажутся от работы с ними.

Также стало известно, что в будущем у Nissan появится новый флагманский модельный ряд. Эспиноза рассчитывает, что компания разработает четыре или пять автомобилей, которые возглавят список продуктов бренда. Одной из машин может стать экстремальная версия внедорожника Patrol. При этом флагманы будут продаваться по всему миру.