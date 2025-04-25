Nissan сообщил о рекордных убытках за всю историю: как будут исправлять ситуацию

Это стало рекордом для производителя, который проводит масштабную реструктуризацию бизнеса в борьбе за выживание.

Активы Nissan в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Японии обесценились в десяток раз. Усугубляют ситуацию и расходы на реструктуризацию.

Новый генеральный директор Айван Эспиноза пытается спасти автогиганта, терпящего финансовое бедствие. Ради этого приходится сокращать рабочие места, снижать производственные темпы и закрывать предприятия.

В марте сообщалось, что Nissan признал свою нежизнеспособность без вложений извне. Переговоры о слиянии с Honda ни к чему не привели: сделка сорвалась из-за нежелания Nissan стать дочерней компанией.

В Honda заявляли, что готовы и дальше обсуждать потенциальное сотрудничество, но при условии, что Макото Учида покинет пост гендиректора. Однако после добровольной отставки Учиды о новых раундах переговоров не сообщалось.

В марте сообщалось о перезагрузке альянса Nissan с его давним партнером Renault. Компании договорились сократить перекрестное владение акциями: Nissan получил возможность продать до трети своей доли Renault примерно за 750 млн долларов.