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Немка Херманн выиграла биатлонный спринт в Хохфильцене, Украина набрала первые очки сезона

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Хохфильцен, Четверг 08 декабря 2022 16:42
Немка Херманн выиграла биатлонный спринт в Хохфильцене, Украина набрала первые очки сезона Фото: Дениз Херманн (справа) одержала первую победу в сезоне (facebook.com/deniseherrmann.official)
Автор: Антон Федорцив

Триумфом немецкой биатлонистки Дениз Їерманн завершился старт второго этапа Кубка мира 2022/23 в Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Опытная спортсменка одолела 7,5-километровую дистанцию с первым временем. 33-летняя немка не допустила ни одного промаха и прошла гонку за 20:07,1 минут.

Компанию Херманн на подиуме составили Маркета Давидова из Чехии и француженка Жюлия Симон. Обе промахнулись по одному разу на двух огневых рубежах и отстали от победительницы на 18 и 20 секунд соответственно. Лучшая из украинок – Анастасия Меркушина – на 35-й строчке без промахов.

Остальные украинки завершили спринт за пределами зачетной зоны. Дарья Блашко и Елена Билосюк финишировали в шестом десятке, а дебютантка Александра Меркушина и Анна Кривонос – в восьмом. Последние двое пропустят гонку преследования.

В лидеры общего зачета после этой гонки вышла Симон (220 очков). Она обошла Лизу Витоцци (208 пунктов). Далее следуют Херманн (195 баллов) и сестры Ханна и Эльвира Эберг (184 и 171).

Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины:

  1. Дениз Херманн
  2. Маркета Давидова (+18,1)
  3. Жюлия Симон (+20,1)

...

35. Анастасия Меркушина (+1:29,9)

56. Дарья Блашко (+2:00,0)

57. Елена Белосюк (+2:02,6)

72. Александра Меркушина (+2:47,2)

73. Анна Кривонос (+2:47,4)

К слову, ранее Рейселанн-Ольсбу отказалась от возвращения к соревнованиям в этом году.

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