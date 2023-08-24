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Немецкого бизнесмена задержали по подозрению в экспорте оружия в РФ

Фото: немецкого бизнесмена заподозрили в экспорте оружия в РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии задержан предприниматель, подозреваемый в нарушении экономических санкций Евросоюза против РФ из-за экспорта оружия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Немецкий предприниматель Улли С. подозревается в экспорте в РФ станков по производству высокоточных военных винтовок. По данным Федеральной прокуратуры, в 2015 году он продал российскому изготовителю оружия станки для серийного производства снайперских винтовок и поставил их через третьи страны, используя компании в Швейцарии и Литве. В целях сокрытия своих действий мужчина провел это соглашение через другие основанные им фирмы и еще одну российскую компанию, отмечается в заявлении. Объем заказа составил около 2 млн. евро.

Кроме того, предприниматель заключил в обход санкций дополнительный контракт на установку техники и обучение сотрудников в России, он был реализован в 2015 и 2016 годах.

Принадлежащая ему фирма импортировала в начале 2015 года четыре произведенные российским партнером снайперские винтовки на сумму 22 тысячи евро "в испытательных целях". При этом он сфальсифицировал дату заключения соглашения, чтобы вывести его из-под эмбарго оружия, и записал в договоре дату годом ранее его заключения.

Прокуратура не раскрывает полное имя подозреваемого, а также названий его фирм.

Напомним, мы писали, что Китай снабжал РФ техникой, которой строили укрепления на оккупированных территориях.

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