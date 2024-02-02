Немецкий телеканал снял репортаж в Мариуполе. МИД требует объяснений

Немецкий телеканал ZDF снял репортаж о "функционировании" Мариуполя во время российской оккупации. МИД Украины требует объяснений по поводу действий журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Twitter (Х).

Что произошло

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер, возглавляющий московское бюро, снял репортаж в Мариуполе. Он рассказывал о жизни в оккупированном городе, исказив картину.

Немецкий журналист отмечает, что большинство жителей города настроены пророссийски, при этом добавляет, что Мариуполь заселяется россиянами. Он рассказывает, что город якобы восстанавливается, но не указывает, что он был разрушен российским вторжением.

По его словам, "город функционирует, работают магазины и рестораны", а также якобы есть отопление, горячая вода и интернет.

Телеканал ZDF в материале о репортаже отмечает, что Керпер избрал неоднозначную фразу "город функционирует". По мнению общественного вещателя Германии, репортаж "не оставляет сомнений", что Мариуполь был незаконно оккупирован Россией.

Реакция Украины

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

"Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине", - подчеркнул Николенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.